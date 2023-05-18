Грилиш: «Интер» тоже надо уважать»

Уничтожив на пути к финалу Лиги чемпионов «Баварию» и «Реал», «Манчестер Сити» во второй раз в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов, где сразится с «Интером». Памятуя о том, что два года назад команда проиграла в финале Лиги чемпионов, нападающий «Манчестер Сити» Джек Грилиш считает, что его одноклубники должны отнестись к «Интеру» с уважением.

- Это будет непростой матч. Это опытный соперник. Любая команда, которая пробивается в финал Лиги чемпионов, заслуживает уважения. И мы должны уважать «Интер», - цитирует Грилиша BT Sport.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится десятого июня.