​Реакция Уткина на триумф Гвардиолы

«Манчестер Сити» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов. В финале «горожане» обыграли «Интер» за счёт единственного гола Родри.

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вошёл в историю как первый тренер с двумя треблами. Комментарий на этот счёт дал известный журналист Василий Уткин.

«И вот Гвардиола. Вчера было - проклятие Лиги чемпионов. А сегодня - первый тренер с двумя треблами. Вот видите, как обманчивы что рекорды, что проклятия! А Пеп сегодня был весь в чёрном. Включая футболку под чёрной водолазкой под чёрный же, в свою очередь, пиджак. Это был не траур. Это такое… Монашество», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Уткин добавил, что очень рад за Гвардиолу, который добился столь значимого успеха.

Напомним, что «Манчестер Сити» стал вторым в истории клубом из Англии, оформившим требл. В 1999 году это удавалось «Манчестер Юнайтед».