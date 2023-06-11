Сёмин: «Как Лукаку не забил - какое-то чудо»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин дал очередной комментарий касательно финального матча Лиги чемпионов между миланским «Интером» и английским «Манчестер Сити».

«Все было до последней минуты. Удача была на стороне «Сити», потому что тот гол, который Лукаку не забил - какое-то чудо. Но футбол закономерен. Наверное, в этом году лучше был «Сити», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

В концовке встречи Ромелу Лукаку с близкого расстояния попал мячом в голкипера «Манчестер Сити» Эдерсона. В итоге финальный матч завершился минимальной победой англичан со счетом 1:0.