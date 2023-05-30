Бускетс верит, что «Интер» может обыграть «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс не спешит отдавать «Манчестер Сити» титул победителя Лиги чемпионов. Испанец вполне допускает, что стамбульский финал может выиграть миланский «Интер».

«Все думают, что выиграет «Манчестер Сити», но будьте осторожны. Во-первых, это финал, здесь может случится всё, что угодно. Это не клише. Во-вторых, что самое важное, когда играешь против «Интера», который действует по схема 3-5-2, всё становится очень сложно. «Интер» умеет качественно закрываться. Я говорю это по собственному опыту, ведь мы дважды играли против этой команды в этом сезоне, но ни разу не смогли победить», – цитирует Бускетса Calciomercato.