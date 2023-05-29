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«Ливерпуль» сделал предложение «Барселоне» по трансферу защитника

29 Мая 2023 • 13:38 Комментировать
Сельта
...
Барселона
04.06 22:00

«Ливерпуль» нацелился на защитника каталонской «Барселоны». По информации от Daily Mail, команда Юргена Клоппа уже сделала предложение о трансфере Жюля Кунде, который хочет покинуть «Камп Ноу» в ближайшее межсезонье.

Кунде хочет уйти, так как намерен выступать на родной позиции в центре обороны, а не на правом фланге, где его заставлял играть главный тренер Хави Эрнандес. Источник сообщает. что «Барселона» будет требовать за Жюля минимум 60 миллионов евро.

Кунде проводит всего лишь первый сезон за «Барселону». Жюль может передумать уходить, если клуб подпишет нового правого защитника.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Барселона Жюль Кунде трансферы футбола - лето 2023
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