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Фати не желает покидать «Барселону» слухи

30 Мая 2023 • 21:49 Комментировать
Сельта
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Барселона
04.06 22:00

Молодой воспитанник футбольного клуба «Барселона» Ансу Фати не желает покидать команду.

Как сообщила журналистка Catalunya Radio Лайя Тудель, нападающий выразил ясное намерение остаться в «Барселоне» и продолжить свою карьеру в клубе, несмотря на недостаточную игровую практику.

20-летний форвард в сезоне 2022/23 не так сильно страдал от травм, как ранее, но тем не менее он не так часто появлялся на поле. В нынешнем розыгрыше Фати провел 50 матчей за каталонскую команду, но его среднее игровое время составляло 36 минут. Нападающий отметился 9 голами и 4 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ансу Фати
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СЕЛЬТА БАРСЕЛОНА
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