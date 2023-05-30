Молодой воспитанник футбольного клуба «Барселона» Ансу Фати не желает покидать команду.

Как сообщила журналистка Catalunya Radio Лайя Тудель, нападающий выразил ясное намерение остаться в «Барселоне» и продолжить свою карьеру в клубе, несмотря на недостаточную игровую практику.

20-летний форвард в сезоне 2022/23 не так сильно страдал от травм, как ранее, но тем не менее он не так часто появлялся на поле. В нынешнем розыгрыше Фати провел 50 матчей за каталонскую команду, но его среднее игровое время составляло 36 минут. Нападающий отметился 9 голами и 4 результативными передачами.