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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» сделает предложение по Субименди, которого считают «новым Бускетсом»

09 Июня 2023 • 23:46 Комментировать
Реал Сосьедад
2:1
Севилья
окончен

«Барселона» рассчитывает подписать полузащитника «Реал Сосьедада» Мартина Субименди, несмотря на многочисленные трудности.

По ходу завершившегося сезона баскский клуб продлил контракт 24-летнего футболиста до 2027 года. Руководство «Реал Сосьедада» категорически отказывается вступать в переговоры по хавбеку, но это не останавливает «Барселону». По данным La portera de Nunez, каталонский гранд всё же сделает трансферное предложение по Субименди, поскольку рулевой Хави Эрнандес считает его наилучшим из возможных преемников Серхио Бускетса.

Согласно оценке Transfermarkt, стоимость Мартина Субименди составляет 40 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Реал Сосьедад Серхио Бускетс Мартин Субименди трансферы футбола - лето 2023
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