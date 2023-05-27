«Севилья» не может обыграть «Реал» уже пять лет

В субботу вечером «Севилья» потерпела домашнее поражение от мадридского «Реала» в рамках чемпионата Испании – 1:2. Как сообщает Opta Sports, андалусцы не могут победить «сливочных» уже порядка пяти лет.

Последний матч в истории противостояния этих испанских команд, в котором победу одерживала «Севилья», состоялся 27 сентября 2018 года. Тогда в рамках Примеры «Реал» потерпел поражение с разгромным счётом 0:3.

Напомним, что «Реал» после победы закрепился на втором месте в чемпионате Испании с 77 баллами. «Севилья» идёт на 10-м месте с 49 очками, на следующей неделе, 31 мая этому клубу предстоит сразиться с «Ромой» в финале Лиги Европы.

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