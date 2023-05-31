Одриосола сообщил «Реалу» о намерении перейти в другой клуб Ла Лиги

Правый защитник мадридского «Реала» Альваро Одриосола решил перебраться в «Реал Сосьедад».

27-летний игрок крайне редко появляется на поле в текущем сезоне, и его сотрудничество со «сливочными» в скором времени может подойти к концу, несмотря на действующий до 2024 года контракт. По данным Relevo, испанец сообщил руководству «Реала» о намерении покинуть клуб и присоединиться к «Реал Сосьедаду» в летнее трансферное окно.

Альваро Одриосола – воспитанник «Реал Сосьедада». В 2018 году мадридский гранд выкупил игрока у басков за 32 млн евро.

В нынешней кампании Одриосола всего шесть раз появлялся на поле в составе команды Карло Анчелотти.