«Осасуна», «Реал Сосьедад» и «Мальорка» отпраздновали победы

В чемпионате Испании завершились некоторые матчи 38-го тура Ла Лиги.

В первой сессии бились соперники из верхней и средней части таблицы. «Осасуна» с «Жироной» играли за право выйти на седьмое место. Дубль Анте Будимира в течение трех минут в начале второго тайма в итоге стал победным - 2:1. Памплонцы финишировали в зоне Лиги конференций.

С таким же счетом «Реал Сосьедад» одолел «Севилью». Также голы во втором тайме принесли три очка «Мальорке» в споре с «Райо Вальекано» - 3:0.