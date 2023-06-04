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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Осасуна», «Реал Сосьедад» и «Мальорка» отпраздновали победы

04 Июня 2023 • 21:29 Комментировать
Осасуна
2:1
Жирона
окончен

В чемпионате Испании завершились некоторые матчи 38-го тура Ла Лиги.

В первой сессии бились соперники из верхней и средней части таблицы. «Осасуна» с «Жироной» играли за право выйти на седьмое место. Дубль Анте Будимира в течение трех минут в начале второго тайма в итоге стал победным - 2:1. Памплонцы финишировали в зоне Лиги конференций.

С таким же счетом «Реал Сосьедад» одолел «Севилью». Также голы во втором тайме принесли три очка «Мальорке» в споре с «Райо Вальекано» - 3:0.

Протокол игры  
Осасуна2:1Жирона
(1:0) Будимир Анте52'  
(2:0) Будимир Анте55'  
  75'Рейньер Жезус (2:1)
Айтор ФернандесПенья РубенЭрнандес АриданеГарсия Давид III 6' (Круз Хуан ( 6') Санчес МануэльМонкайола Хон  73' 85' (Ибаньес Пабло ( 85') Торро ЛукасОрос АймарБарха Энрике 69' (Авила Эсекьель ( 69') Будимир Анте 69' (Гарсия Рубен ( 69') Эззалзули Абде 84' (Гомес Мойсес ( 84')
Запасные: Морено ДиегоКике ГарсияЭррера СерхиоУнаи ГарсияБенито ИкерЭррандо ХорхеМуньос Икер
Гассанига Пауло  90'Мартинес АрнауБернардо Эспиноса  56' 64' (Коуто Ян ( 64'  90') Давид ЛопесГутьеррес Мигель 85' (Эрнандес Хави V ( 85') Ромеу ОриольЦыганков ВикторЭррера Янгель  35' 59' (Стуани Кристиан ( 59'  90') Мартин ИванРикельме Родриго 59' (Гарсия Алеш ( 59') Кастельянос Валентин 65' (Рейньер Жезус ( 65')
Запасные: Хуанпе ХуанКалленс АлександрГарсия Борха IХуан Карлос МартинФуйдиас ТониФернандес Валери
04 июня. Стадион "Эль-Садар".
Протокол игры 
Мальорка3:0Райо Вальекано
(1:0) Мурики Ведат 50'  
(2:0) Копете Хосе 71'  
(3:0) Анхель Луис 90'  
Рикельме Леонардо  Вальент Мартин  Раильо Антонио  Копете Хосе  Маффео Пабло   86' (Санчес Антонио (   86' Коста Хауме  Родригес Даниэль  Ману Морланес   69' (Анхель Луис (   69' Руис Иньиго   77' (Пратс Абдон (   77' Кан-Ин Ли   86' (Гонсалес Джованни (   86' Мурики Ведат   77' (Баба Иддрису (   77')
Запасные: Ruben Quintanilla  Miquel Llabres  Райкович Предраг  Кадевере Тино  Грейф Доминик  Гайя Хосеп  Аугустинссон Людвиг
Димитриевски Столе   85' (Лопес Диего (   85' Балью Иван   73' (Фалькао Радамель (   73' Мумин Абдул  Катена Алехандро  Гарсия Франсиско III  Комесанья Санти  Валентин Оскар   85' (Суарес Марио (   85' Чаваррия Пеп   65' (Камелло Серхио (   65' Гарсия Альваро Ривера  Паласон Иси  Рауль де Томас   73' (Санчес Сальвадор (   73')
Запасные: Посо Хосе  Мартин Андрес  Эрнандес Марио  Савельич Эстебан  Лежён Флорьян  Лопес Унаи  Сисс Пате
 04 июня.
Протокол игры 
Реал Сосьедад2:1Севилья
(1:0) Браис Мендес 28'  
(2:0) Чо Мохамед-Али 73'  
  77' Ламела Эрик (2:1)
Ремиро Алехандро  Горосабел Андони  Субельдия Игор  Пачеко Хон  Рико Диего  Субименди Мартин   61' (Гевара Андер (   61' Кубо Такефуса   72' (Чо Мохамед-Али (   72' Браис Мендес  Ильяраменди Асьер   61' (Мерино Микель (   61' Барренечеа Андер   61' (Оярсабаль Микель (   61' Сорлот Александр   75' (Фернандес Карлос (   75')
Запасные: Муньос Айхен  Марреро Унаи  Ле Норман Робен  Субиаурре Андони  Сола Алекс  Туррьентес Беньят  Наварро Роберто
Дмитрович Марко  Монтьель Гонсало   9' (Навас Хесус (   9' Баде Луак  Гудель Неманья   46' (Теллес Алекс (   46' Ормиго Диего   41'   46' (Ньянзу Танги (   46' Гуйе Папе  Буэно Ману   60' (Сусо Хесус (   60' Ламела Эрик  Торрес Оливер  Гомес Алехандро Папу   68' (Корона Хесус (   68' Мир Рафа
Запасные: Окампос Лукас  Ракитич Иван  Арболь Матиас  Буну Яссин  Эн-Несири Юссеф  Хиль Бриан
 04 июня. Стадион "Аноэта" (Сан-Себастьян).

 

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Мальорка Осасуна Реал Сосьедад
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