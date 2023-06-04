«Осасуна», «Реал Сосьедад» и «Мальорка» отпраздновали победы

В чемпионате Испании завершились некоторые матчи 38-го тура Ла Лиги.
В первой сессии бились соперники из верхней и средней части таблицы. «Осасуна» с «Жироной» играли за право выйти на седьмое место. Дубль Анте Будимира в течение трех минут в начале второго тайма в итоге стал победным - 2:1. Памплонцы финишировали в зоне Лиги конференций.
С таким же счетом «Реал Сосьедад» одолел «Севилью». Также голы во втором тайме принесли три очка «Мальорке» в споре с «Райо Вальекано» - 3:0.
Протокол игры
|(1:0) Будимир Анте52'
|(2:0) Будимир Анте55'
|75'Рейньер Жезус (2:1)
Айтор Фернандес•Пенья Рубен•Эрнандес Аридане•Гарсия Давид III6' (Круз Хуан (6') •Санчес Мануэль•Монкайола Хон 73'85' (Ибаньес Пабло (85') •Торро Лукас•Орос Аймар•Барха Энрике69' (Авила Эсекьель (69') •Будимир Анте69' (Гарсия Рубен (69') •Эззалзули Абде84' (Гомес Мойсес (84')
Гассанига Пауло• 90'Мартинес Арнау•Бернардо Эспиноса 56'64' (Коуто Ян (64') • 90'Давид Лопес•Гутьеррес Мигель85' (Эрнандес Хави V (85') •Ромеу Ориоль•Цыганков Виктор•Эррера Янгель 35'59' (Стуани Кристиан (59') • 90'Мартин Иван•Рикельме Родриго59' (Гарсия Алеш (59') •Кастельянос Валентин65' (Рейньер Жезус (65')
04 июня. Стадион "Эль-Садар".
Протокол игры
|(1:0) Мурики Ведат 50'
|(2:0) Копете Хосе 71'
|(3:0) Анхель Луис 90'
Рикельме Леонардо • Вальент Мартин • Раильо Антонио • Копете Хосе • Маффео Пабло 86' ( Санчес Антонио ( 86') • Коста Хауме • Родригес Даниэль • Ману Морланес 69' ( Анхель Луис ( 69') • Руис Иньиго 77' ( Пратс Абдон ( 77') • Кан-Ин Ли 86' ( Гонсалес Джованни ( 86') • Мурики Ведат 77' ( Баба Иддрису ( 77')
Запасные: Ruben Quintanilla • Miquel Llabres • Райкович Предраг • Кадевере Тино • Грейф Доминик • Гайя Хосеп • Аугустинссон Людвиг
Димитриевски Столе 85' ( Лопес Диего ( 85') • Балью Иван 73' ( Фалькао Радамель ( 73') • Мумин Абдул • Катена Алехандро • Гарсия Франсиско III • Комесанья Санти • Валентин Оскар 85' ( Суарес Марио ( 85') • Чаваррия Пеп 65' ( Камелло Серхио ( 65') • Гарсия Альваро Ривера • Паласон Иси • Рауль де Томас 73' ( Санчес Сальвадор ( 73')
Запасные: Посо Хосе • Мартин Андрес • Эрнандес Марио • Савельич Эстебан • Лежён Флорьян • Лопес Унаи • Сисс Пате
04 июня.
Протокол игры
|(1:0) Браис Мендес 28'
|(2:0) Чо Мохамед-Али 73'
|77' Ламела Эрик (2:1)
Ремиро Алехандро • Горосабел Андони • Субельдия Игор • Пачеко Хон • Рико Диего • Субименди Мартин 61' ( Гевара Андер ( 61') • Кубо Такефуса 72' ( Чо Мохамед-Али ( 72') • Браис Мендес • Ильяраменди Асьер 61' ( Мерино Микель ( 61') • Барренечеа Андер 61' ( Оярсабаль Микель ( 61') • Сорлот Александр 75' ( Фернандес Карлос ( 75')
Запасные: Муньос Айхен • Марреро Унаи • Ле Норман Робен • Субиаурре Андони • Сола Алекс • Туррьентес Беньят • Наварро Роберто
Дмитрович Марко • Монтьель Гонсало 9' ( Навас Хесус ( 9') • Баде Луак • Гудель Неманья 46' ( Теллес Алекс ( 46') • Ормиго Диего 41' 46' ( Ньянзу Танги ( 46') • Гуйе Папе • Буэно Ману 60' ( Сусо Хесус ( 60') • Ламела Эрик • Торрес Оливер • Гомес Алехандро Папу 68' ( Корона Хесус ( 68') • Мир Рафа
Запасные: Окампос Лукас • Ракитич Иван • Арболь Матиас • Буну Яссин • Эн-Несири Юссеф • Хиль Бриан
04 июня. Стадион "Аноэта" (Сан-Себастьян).
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