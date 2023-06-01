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Чемпионат Испании. Ла Лига

Булыкин: «В Лиге Европы «Севилью» многие боятся»

01 Июня 2023 • 15:32 Комментировать
Севилья
1:1
Рома
окончен после пенальти

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о том, почему «Севилье» удаётся так удачно выступать в Лиге Европы.

Напомним, вчера, 31 мая, андалусийцы обыграли «Рому» (1:1, 4:1 — пен) в финале Лиги Европы, в седьмой раз в своей истории завоевав этот трофей. Отметим, что после 37 туров текущего розыгрыша чемпионата Испании «Севилья» занимает лишь 11-е место.

Булыкин считает, что на Лигу Европы «Севилья» настраивается совсем иначе, нежели на игры внутреннего чемпионата.

«Думаю, у «Севильи» в Лиге Европы есть психологический перевес над соперниками. Их там многие боятся. «Севилья» понимает, что в Лиге Европы нет права на ошибку», — приводит слова Булыкина «Газета.Ру».

Отметим, что «Севилья» ещё ни разу не проигрывала финал Лиги Европы. Андалусийцам принадлежит рекорд по количеству побед в этом турнире.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Дмитрий Булыкин
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