Можно голову сломать: Интриги последнего тура чемпионата Испании

В воскресенье пройдут матчи заключительного тура чемпионата Испании. Многие турнирные вопросы уже решены, но если посмотреть на открытые интриги, то там всё невероятно запутано, а оттого – интересно. Четыре команды борются за оставшийся билет в Лигу конференций, шесть команд могут оказаться третьей вылетевшей. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается разобраться с раскладами.

Равенство очков

По обыкновению для начала заглядываем в регламент. При равенстве очков в испанской Ла Лиге команды сначала сравниваются по результатам личных встреч. Если этого недостаточно, то в ход идёт общая разность голов во всех играх. Если и здесь наблюдается паритет, то смотрят общее количество забитых голов. В крайнем случай всё решают очки фэйр-плей.

Битва за билет в Лигу конференций

«Барселона» досрочно стала чемпионом Испании. Также через Ла Лигу путёвки в групповой этап Лиги чемпионов обеспечили себе «Реал», «Атлетико» и «Реал Сосьедад». За счёт победы в Лиге Европы билет в сильнейший клубный турнир континента получила и «Севилья».

В Лиге Европы Испанию представят «Вильярреал» и «Бетис», которые уже никуда не денутся с пятого и шестого мест. А вот дальше начинается веселье. На путёвку в Лигу конференций претендуют четыре команды. Давайте заглянем в таблицу.

М Команда И В Н П РМ О 1 ЛЧ Барселона 37 28 4 5 69:18 88 2 ЛЧ Реал 37 24 5 8 74:35 77 3 ЛЧ Атлетико 37 23 7 7 68:31 76 4 ЛЧ Реал Сосьедад 37 20 8 9 49:34 68 5 ЛЕ Вильярреал 37 19 6 12 57:38 63 6 ЛЕ Бетис 37 17 8 12 45:40 59 7 ЛК Осасуна 37 14 8 15 35:41 50 8 Атлетик 37 14 8 15 46:42 50 9 Жирона 37 13 10 14 57:53 49 10 Райо Вальекано 37 13 10 14 45:50 49 11 Севилья* 37 13 10 14 46:52 49 12 Мальорка 37 13 8 16 34:43 47

* - «Севилья» вышла в групповой этап Лиги чемпионов за счёт победы в Лиге Европы.

«Осасуна» - «Жирона»

«Реал» - «Атлетик»

«Мальорка» - «Райо Вальекано»

«Мальорка» не имеет шансов подняться на седьмое место, ведь «Осасуна» и «Жирона» в последнем туре играют друг с другом, и у одной из этих команд точно будет больше 50 очков после финиша чемпионата. «Севилья», как мы уже отметили, выиграла Лигу Европы и, пробившись в Лигу чемпионов, больше не имеет турнирной мотивации.

«Осасуна» занимает седьмое и держит ситуацию в своих руках. При победе над «Жироной» команда из Памплоны получит билет в Лигу конференций. При ничьей «Осасуне» нужно надеяться на то, что «Атлетик» и «Райо Вальекано» свои матчи не выиграют. При поражении шансов у «Осасуны» нет.

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«Атлетик» поднимется на седьмое место только в одном случае – если обыграет «Реал» на выезде, а «Осасуна» потеряет очки. Ничьей баскам точно не хватит, поскольку «Осасуна» и «Жирона» играют друг с другом.

«Жироне» для выхода в Лигу конференций нужно обыгрывать «Осасуну» и надеяться на то, что «Атлетик» не обыграет «Реал» в Мадриде. В теории при такой ситуации «Жирона» может пропустить вперёд «Райо Вальекано», но на практике это нереально, учитывая показатели разности голов (по личным встречам у «Жироны» и «Райо» паритет).

«Райо Вальекано» для сохранения шансов на выход в Лигу конференций нужно обязательно обыграть «Мальорку». Также «пчёлам» нужна ничья «Осасуны» с «Жироной» и потеря очков в исполнении «Атлетика». В теории «Райо» может финишировать седьмым и при победе «Жироны» с осечкой «Атлетика», но «Севилья» не должна выиграть свой матч, а «Райо» должен ещё и умудриться обойти «Жирону» по разности голов (сейчас у них -5 и +4 соответственно), ведь в личных играх у них паритет. На практике это нереально, поэтому не забивайте голову.

Борьба за выживание

«Эспаньол» и «Эльче» вылетают из Ла Лиги. А вот кто окажется третьим неудачником, пока непонятно. Шутка ли, но оказаться на 18-м месте по итогам заключительного тура испанского чемпионата могут шесть команд!

М Команда И В Н П РМ О 13 Кадис 37 10 11 16 29:52 41 14 Хетафе 37 10 11 16 34:45 41 15 Валенсия 37 11 8 18 41:44 41 16 Альмерия 37 11 7 19 46:62 40 17 Сельта 37 10 10 17 41:52 40 18 вылет Вальядолид 37 11 6 20 33:63 39 19 вылет Эспаньол 37 8 12 17 49:66 33 20 вылет Эльче 37 5 9 23 29:66 24

«Эльче» - «Кадис»

«Вальядолид» - «Хетафе»

«Бетис» - «Валенсия»

«Эспаньол» - «Альмерия»

«Сельта» - «Барселона»

Чтобы сохранить место в Ла Лиге и ни от кого не зависеть, «Кадису» достаточно набрать хотя бы одно очко в гостях у «Эльче». «Вальядолид» и «Хетафе» играют друг с другом, и у одной из этих команд по итогу точно будет меньше 41 очка. «Кадис» вылетит только в одном случае – если сам проиграет, «Вальядолид», «Альмерия» и «Сельта» выиграют, а «Валенсия» набирает хотя бы очко.

«Хетафе» достаточно не проиграть «Вальядолиду», чтобы остаться в Ла Лиге. При поражении «Хетафе» может вылететь, если все конкуренты выиграют. Также «Хетафе» нельзя сравниваться по очкам с «Альмерией» (1:2, 0:1 в личных встречах), «Валенсией» (1:0, 1:5) или «Альмерией» и «Валенсией» вместе.

Набора одного очка в игре против «Бетиса» хватит «Валенсии» для сохранения прописки в Ла Лиге. При поражении «летучие мыши» могут вылететь, если «Вальядолид», «Сельта» и «Альмерия» свои матчи выиграют, а «Кадис» - проиграет. Также «Валенсию» не устраивает вариант, при котором они будут иметь равенство очков с «Кадисом» и «Хетафе» в трио, а также с «Кадисом», «Хетафе» и «Альмерией» в квартете.

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«Альмерия» имеет хорошие показатели в играх против прямых конкурентов, поэтому ничьей с «Эспаньолом» команде точно хватит для решения задачи. «Альмерия» вылетит, если проиграет, но «Сельта» должна набрать очки в игре с «Барселоной», а «Вальядолид» обыграет «Хетафе».

«Сельта» находится в опасном положении. Чтобы ни от кого не зависеть и точно остаться в топ-дивизионе, команде из Виго нужно обыграть «Барселону» на своём поле. При поражении «Сельте» нужно будет надеяться на поражение «Вальядолида» или ничью «Вальядолида» при наборе очков в исполнении «Альмерии».

«Сельту» не устраивает целый ряд вариантов равенств очков по определению 18-го места:

- только с «Альмерией»;

- с «Вальядолидом» и «Альмерией»;

- c «Кадисом», «Хетафе», «Валенсией», «Альмерией» и «Сельтой»;

- c «Хетафе», «Валенсией» и «Альмерией»;

- c «Кадисом», «Валенсией» и «Хетафе»;

- с «Альмерией», «Кадисом» и «Хетафе.

«Вальядолид» сохранит место в Ла Лиге, если обыграет «Хетафе». Ничьей команде хватит в том случае, если «Альмерия» проиграет. Результат «Сельты» в таком случае для «Вальядолида» будет неважен, ведь команда по личным встречам будет выше и в двойке (с «Альмерией») и в тройке (с «Альмерией» и «Сельтой»).

Александр Тихий