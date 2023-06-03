Можно голову сломать: Интриги последнего тура чемпионата Испании

В воскресенье пройдут матчи заключительного тура чемпионата Испании. Многие турнирные вопросы уже решены, но если посмотреть на открытые интриги, то там всё невероятно запутано, а оттого – интересно. Четыре команды борются за оставшийся билет в Лигу конференций, шесть команд могут оказаться третьей вылетевшей. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается разобраться с раскладами.
Равенство очков
По обыкновению для начала заглядываем в регламент. При равенстве очков в испанской Ла Лиге команды сначала сравниваются по результатам личных встреч. Если этого недостаточно, то в ход идёт общая разность голов во всех играх. Если и здесь наблюдается паритет, то смотрят общее количество забитых голов. В крайнем случай всё решают очки фэйр-плей.
Битва за билет в Лигу конференций
«Барселона» досрочно стала чемпионом Испании. Также через Ла Лигу путёвки в групповой этап Лиги чемпионов обеспечили себе «Реал», «Атлетико» и «Реал Сосьедад». За счёт победы в Лиге Европы билет в сильнейший клубный турнир континента получила и «Севилья».
В Лиге Европы Испанию представят «Вильярреал» и «Бетис», которые уже никуда не денутся с пятого и шестого мест. А вот дальше начинается веселье. На путёвку в Лигу конференций претендуют четыре команды. Давайте заглянем в таблицу.
|1 ЛЧ
|Барселона
|37
|28
|4
|5
|69:18
|88
|2 ЛЧ
|Реал
|37
|24
|5
|8
|74:35
|77
|3 ЛЧ
|Атлетико
|37
|23
|7
|7
|68:31
|76
|4 ЛЧ
|Реал Сосьедад
|37
|20
|8
|9
|49:34
|68
|5 ЛЕ
|Вильярреал
|37
|19
|6
|12
|57:38
|63
|6 ЛЕ
|Бетис
|37
|17
|8
|12
|45:40
|59
|7 ЛК
|Осасуна
|37
|14
|8
|15
|35:41
|50
|8
|Атлетик
|37
|14
|8
|15
|46:42
|50
|9
|Жирона
|37
|13
|10
|14
|57:53
|49
|10
|Райо Вальекано
|37
|13
|10
|14
|45:50
|49
|11
|Севилья*
|37
|13
|10
|14
|46:52
|49
|12
|Мальорка
|37
|13
|8
|16
|34:43
|47
* - «Севилья» вышла в групповой этап Лиги чемпионов за счёт победы в Лиге Европы.
«Осасуна» - «Жирона»
«Мальорка» - «Райо Вальекано»
«Мальорка» не имеет шансов подняться на седьмое место, ведь «Осасуна» и «Жирона» в последнем туре играют друг с другом, и у одной из этих команд точно будет больше 50 очков после финиша чемпионата. «Севилья», как мы уже отметили, выиграла Лигу Европы и, пробившись в Лигу чемпионов, больше не имеет турнирной мотивации.
«Осасуна» занимает седьмое и держит ситуацию в своих руках. При победе над «Жироной» команда из Памплоны получит билет в Лигу конференций. При ничьей «Осасуне» нужно надеяться на то, что «Атлетик» и «Райо Вальекано» свои матчи не выиграют. При поражении шансов у «Осасуны» нет.
«Атлетик» поднимется на седьмое место только в одном случае – если обыграет «Реал» на выезде, а «Осасуна» потеряет очки. Ничьей баскам точно не хватит, поскольку «Осасуна» и «Жирона» играют друг с другом.
«Жироне» для выхода в Лигу конференций нужно обыгрывать «Осасуну» и надеяться на то, что «Атлетик» не обыграет «Реал» в Мадриде. В теории при такой ситуации «Жирона» может пропустить вперёд «Райо Вальекано», но на практике это нереально, учитывая показатели разности голов (по личным встречам у «Жироны» и «Райо» паритет).
«Райо Вальекано» для сохранения шансов на выход в Лигу конференций нужно обязательно обыграть «Мальорку». Также «пчёлам» нужна ничья «Осасуны» с «Жироной» и потеря очков в исполнении «Атлетика». В теории «Райо» может финишировать седьмым и при победе «Жироны» с осечкой «Атлетика», но «Севилья» не должна выиграть свой матч, а «Райо» должен ещё и умудриться обойти «Жирону» по разности голов (сейчас у них -5 и +4 соответственно), ведь в личных играх у них паритет. На практике это нереально, поэтому не забивайте голову.
Борьба за выживание
«Эспаньол» и «Эльче» вылетают из Ла Лиги. А вот кто окажется третьим неудачником, пока непонятно. Шутка ли, но оказаться на 18-м месте по итогам заключительного тура испанского чемпионата могут шесть команд!
|13
|Кадис
|37
|10
|11
|16
|29:52
|41
|14
|Хетафе
|37
|10
|11
|16
|34:45
|41
|15
|Валенсия
|37
|11
|8
|18
|41:44
|41
|16
|Альмерия
|37
|11
|7
|19
|46:62
|40
|17
|Сельта
|37
|10
|10
|17
|41:52
|40
|18 вылет
|Вальядолид
|37
|11
|6
|20
|33:63
|39
|19 вылет
|Эспаньол
|37
|8
|12
|17
|49:66
|33
|20 вылет
|Эльче
|37
|5
|9
|23
|29:66
|24
«Эльче» - «Кадис»
«Вальядолид» - «Хетафе»
«Бетис» - «Валенсия»
«Эспаньол» - «Альмерия»
«Сельта» - «Барселона»
Чтобы сохранить место в Ла Лиге и ни от кого не зависеть, «Кадису» достаточно набрать хотя бы одно очко в гостях у «Эльче». «Вальядолид» и «Хетафе» играют друг с другом, и у одной из этих команд по итогу точно будет меньше 41 очка. «Кадис» вылетит только в одном случае – если сам проиграет, «Вальядолид», «Альмерия» и «Сельта» выиграют, а «Валенсия» набирает хотя бы очко.
«Хетафе» достаточно не проиграть «Вальядолиду», чтобы остаться в Ла Лиге. При поражении «Хетафе» может вылететь, если все конкуренты выиграют. Также «Хетафе» нельзя сравниваться по очкам с «Альмерией» (1:2, 0:1 в личных встречах), «Валенсией» (1:0, 1:5) или «Альмерией» и «Валенсией» вместе.
Набора одного очка в игре против «Бетиса» хватит «Валенсии» для сохранения прописки в Ла Лиге. При поражении «летучие мыши» могут вылететь, если «Вальядолид», «Сельта» и «Альмерия» свои матчи выиграют, а «Кадис» - проиграет. Также «Валенсию» не устраивает вариант, при котором они будут иметь равенство очков с «Кадисом» и «Хетафе» в трио, а также с «Кадисом», «Хетафе» и «Альмерией» в квартете.
«Альмерия» имеет хорошие показатели в играх против прямых конкурентов, поэтому ничьей с «Эспаньолом» команде точно хватит для решения задачи. «Альмерия» вылетит, если проиграет, но «Сельта» должна набрать очки в игре с «Барселоной», а «Вальядолид» обыграет «Хетафе».
«Сельта» находится в опасном положении. Чтобы ни от кого не зависеть и точно остаться в топ-дивизионе, команде из Виго нужно обыграть «Барселону» на своём поле. При поражении «Сельте» нужно будет надеяться на поражение «Вальядолида» или ничью «Вальядолида» при наборе очков в исполнении «Альмерии».
«Сельту» не устраивает целый ряд вариантов равенств очков по определению 18-го места:
- только с «Альмерией»;
- с «Вальядолидом» и «Альмерией»;
- c «Кадисом», «Хетафе», «Валенсией», «Альмерией» и «Сельтой»;
- c «Хетафе», «Валенсией» и «Альмерией»;
- c «Кадисом», «Валенсией» и «Хетафе»;
- с «Альмерией», «Кадисом» и «Хетафе.
«Вальядолид» сохранит место в Ла Лиге, если обыграет «Хетафе». Ничьей команде хватит в том случае, если «Альмерия» проиграет. Результат «Сельты» в таком случае для «Вальядолида» будет неважен, ведь команда по личным встречам будет выше и в двойке (с «Альмерией») и в тройке (с «Альмерией» и «Сельтой»).
Александр Тихий
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