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Хави: «Я уже говорил, что действительно считаю Субименди прекрасным игроком»

30 Мая 2023 • 10:11 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Севилья
04.06 19:30

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес объяснил, почему хочет заменить Серхио Бускетса именно Мартином Субименди из «Реал Сосьедада». Напомним, испанский полузащитник оценивается в 60 миллионов евро, что пока усложняет задачу «Барселоны» по осуществлению трансфера.

«Я уже говорил, что действительно считаю Субименди прекрасным игроком. Он выступает на топ-уровне. Он очень умный футболист, отлично действует тактически, выигрывает дуэли, показывает совершенство практически во всём. Чтобы заменить такого игрока, как Серхио Бускетс, ты должен быть футболистом, которого хотя бы можно оценить на 9 из 10», – цитирует Хави Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Реал Сосьедад Хави Эрнандес Мартин Субименди
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РЕАЛ СОСЬЕДАД СЕВИЛЬЯ
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