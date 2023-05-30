Хави: «Я уже говорил, что действительно считаю Субименди прекрасным игроком»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес объяснил, почему хочет заменить Серхио Бускетса именно Мартином Субименди из «Реал Сосьедада». Напомним, испанский полузащитник оценивается в 60 миллионов евро, что пока усложняет задачу «Барселоны» по осуществлению трансфера.

«Я уже говорил, что действительно считаю Субименди прекрасным игроком. Он выступает на топ-уровне. Он очень умный футболист, отлично действует тактически, выигрывает дуэли, показывает совершенство практически во всём. Чтобы заменить такого игрока, как Серхио Бускетс, ты должен быть футболистом, которого хотя бы можно оценить на 9 из 10», – цитирует Хави Sport.