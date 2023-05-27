Акунья – первый игрок Ла Лиги за 10 лет, получивший четыре удаления в сезоне

В субботу вечером «Севилья» принимала дома мадридский «Реал» в рамках чемпионата Испании, андалусцы проиграли – 1:2. Защитник хозяев Маркус Акунья получил удаление и был вынужден покинуть поле на 83-й минуте матча.

Как оказалось, удаление в минувшей встрече стало для аргентинца уже четвёртым в сезоне. Три раза он удалялся в рамках чемпионата Испании, ещё один раз – в рамках матча Лиги Европы.

Таким образом, как сообщает Opta, Акунья – первый игрок из Ла Лиги, заработавший четыре красных карточки за один сезон во всех турнирах. Данная статистика ведётся с сезона-2013/14.

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