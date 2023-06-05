Левандовски стал лучшим бомбардиром Ла Лиги

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски успешно провёл свой дебютный сезон в Испании.

34-летний игрок записал на свой счёт 23 забитых мяча в 34 матчах завершившегося розыгрыша Ла Лиги. В гонке бомбардиров польский форвард опередил Карима Бензема из мадридского «Реала», отличившегося 19 раз, и Хоселу («Эспаньол»), забившего 16 голов.

Результативная игра Левандовски помогла команде Хави Эрнандеса впервые за четыре года выиграть чемпионат Испании. «Сине-гранатовые» набрали 88 очков, на десять баллов опередив мадридский «Реал».

Роберт Левандовски перебрался в «Барселону» прошлым летом из мюнхенской «Баварии».