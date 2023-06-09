Агуэро: «Месси поступил правильно, решив не ждать «Барселону» до последнего»

Бывший футболист «Манчестер Сити» и «Барселоны» Серхио Агуэро поддержал выбор Лионеля Месси.

35-летний форвард не продлил истекающий контракт с «ПСЖ», и из имевшихся вариантов – «Барселона», «Аль-Хиляль» и «Интер Майами» – выбор суперзвезды пал на переезд в США.

«Барселона» сделала недостаточно для возвращения Месси, – считает Агуэро. – Были трудности с Ла Лигой, непростая экономическая ситуация, но, в конце концов, Лео принял верное решение, не став ждать до последней секунды, как в 2021 году», – цитирует Barca Universal аргентинского экс-форварда.

Напомним, что Месси, по собственному признанию, хотел вернуться в «Барселону», но не стал ждать из-за отсутствия гарантий от клуба.