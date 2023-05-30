Хави – о продлении контракта с «Барселоной»: «Сделка завершена на 90%»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес признался, что почти договорился с клубом о новом контракте.

В понедельник испанские ресурсы сообщили о готовности наставника продлить договор до 2026 года. Чуть позднее эти сведения подтвердил сам Хави.

«Продление контракта очень близко – сделка завершена на 90%.

Моя цель – провести долгую карьеру в «Барселоне», но всё зависит от результатов. Вы, журналисты, будете первыми, кто потребует, чтобы в следующем сезоне я выиграл Ла Лигу, Кубок Испании и Суперкубок, а также поборолся за победу в Лиге чемпионов», – цитирует Barca Universal наставника каталонского гранда.