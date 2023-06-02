Симеоне прокомментировал возможный переход Карраско в «Барселону»

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мыслями о будущем вингера Янника Карраско.

Предстоящим летом «Барселона» сможет подписать бельгийца за 20 млн евро – такова договорённость между клубами, достигнутая ранее. Пока неясно, смогут ли каталонцы активировать пункт.

«У Карраско действительно есть возможность присоединиться к «Барселоне» – и это отличная возможность для него. Я всегда за то, чтобы хорошие игроки оставались в нашей команде, в случае же неизбежного ухода мне остаётся лишь поблагодарить их за всё», – высказался в интервью изданию Cope главный тренер «матрасников».