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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Атлетико» – не единственный вариант для Геррейру

29 Мая 2023 • 10:04 Комментировать
Вильярреал
...
Атлетико М
04.06 20:00

Защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру активно изучает варианты для продолжения карьеры. Напомним, португальский фуллбек скоро покинет команду Эдина Терзича на правах свободного агента.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, в услугах Геррейру заинтересован мадридский «Атлетико», который как раз ищет игрока на правый фланг обороны. Тем не менее, «матрасники» – не единственный вариант для Рафаэла. Ранее сообщалось, что в услугах португальца также заинтересован турецкий «Галатасарай».

29-летний Геррейру в нынешнем сезоне отметился 4 голами и 12 результативными передачами в немецкой Бундеслиге. Это лучшие показатели в карьере португальца.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Рафаэл Геррейру
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ВИЛЬЯРРЕАЛ АТЛЕТИКО М
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