«Атлетико» – не единственный вариант для Геррейру

Защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру активно изучает варианты для продолжения карьеры. Напомним, португальский фуллбек скоро покинет команду Эдина Терзича на правах свободного агента.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, в услугах Геррейру заинтересован мадридский «Атлетико», который как раз ищет игрока на правый фланг обороны. Тем не менее, «матрасники» – не единственный вариант для Рафаэла. Ранее сообщалось, что в услугах португальца также заинтересован турецкий «Галатасарай».

29-летний Геррейру в нынешнем сезоне отметился 4 голами и 12 результативными передачами в немецкой Бундеслиге. Это лучшие показатели в карьере португальца.