Симеоне: «Если ты занимаешься сексом четыре раза в месяц, то ты не смог бы играть у меня в команде»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался насчёт занятий любовью. В ходе интервью для Cadena Cope ведущий упомянул результаты исследования, в которых говорится, что в среднем испанцы занимаются сексом 56 раз в год.

«Сколько? 56 раз в год? Это сколько получается в месяц… четыре раза. Нет. Если ты занимаешься сексом четыре раза в месяц, то ты не смог бы играть у меня в команде», - сказал Симеоне, рассмешив гостей студии.

Диего Симеоне тренирует «Атлетико» с конца 2011 года. Перед последним туром Ла Лиги команда занимает третье место в турнирной таблице.

В воскресенье вечером «Атлетико» сыграет против «Вильярреала» на выезде.