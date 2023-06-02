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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне: «Если ты занимаешься сексом четыре раза в месяц, то ты не смог бы играть у меня в команде»

02 Июня 2023 • 13:55 Комментировать (1)
Вильярреал
...
Атлетико М
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04.06 19:30

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался насчёт занятий любовью. В ходе интервью для Cadena Cope ведущий упомянул результаты исследования, в которых говорится, что в среднем испанцы занимаются сексом 56 раз в год.

«Сколько? 56 раз в год? Это сколько получается в месяц… четыре раза. Нет. Если ты занимаешься сексом четыре раза в месяц, то ты не смог бы играть у меня в команде», - сказал Симеоне, рассмешив гостей студии.

Диего Симеоне тренирует «Атлетико» с конца 2011 года. Перед последним туром Ла Лиги команда занимает третье место в турнирной таблице.

В воскресенье вечером «Атлетико» сыграет против «Вильярреала» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне
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ВИЛЬЯРРЕАЛ АТЛЕТИКО М
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Комментарии (1)
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Артур Измаилов
02 Июня 2023 в 14:00
Интересно почему наши ТОП-ОдмЭнЫ сочли эту новость обязательным ,чтоб на сайт выставить? Да потому что ДИЛЕТАНТЫ !!! И просто озабоченые школотроны, да еще прЫщавыя!!!
Такими статейками "кормите" своих дружков, тут нам что нить посерьезное давайте, если конечно сможете(в чем я сомневаюсь)
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