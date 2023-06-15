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Чемпионат Испании. Ла Лига

Сумма отступных за Гризманна составляет менее 25 миллионов евро

15 Июня 2023 • 01:30 Комментировать
Вильярреал
2:2
Атлетико М
окончен

Стала известна сумма отступных в контракте лидера мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна.

По информации журналиста Лоика Танзи из издания L’Equipe, сумма, прописанная в соглашении форварда «матрасников», составляет менее 25 миллионов евро. Сообщается, что этот пункт может быть активирован уже этим летом, хотя на данный момент сам футболист не хочет покидать мадридский клуб.

Напомним, что, по слухам, руководство «ПСЖ» хочет заменить Килиана Мбаппе именно Гризманном, предлагая за него 100 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 32-летнего игрока в 25 миллионов евро.

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Атлетико Мадрид Антуан Гризманн трансферы футбола - лето 2023
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