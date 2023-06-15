Сумма отступных за Гризманна составляет менее 25 миллионов евро

Стала известна сумма отступных в контракте лидера мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна.

По информации журналиста Лоика Танзи из издания L’Equipe, сумма, прописанная в соглашении форварда «матрасников», составляет менее 25 миллионов евро. Сообщается, что этот пункт может быть активирован уже этим летом, хотя на данный момент сам футболист не хочет покидать мадридский клуб.

Напомним, что, по слухам, руководство «ПСЖ» хочет заменить Килиана Мбаппе именно Гризманном, предлагая за него 100 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 32-летнего игрока в 25 миллионов евро.