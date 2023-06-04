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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вильярреал» - «Атлетико»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

04 Июня 2023 • 19:00 Комментировать
Вильярреал
1:1
Атлетико М
1 2.65 X 2.80 2 3.15
2-й тайм

В рамках 38-го тура чемпионата Испании по футболу «Вильярреал» играет против «Атлетико».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Вильярреал1:1Атлетико М
(1:0) Джексон Николас9' 
 18'Корреа Анхель (1:1)
Йоргенсен ФилипФемения Кико 46' (Куэнка Хорхе ( 46') Манди АиссаТоррес Пау IIМорено Альберто  36'Капу Этьен  40'Парехо ДаниэльЧуквезе СамуТригерос МануэльПино ЙеремиДжексон Николас
Запасные: Рейна ПепеJorge PascualКаррейра СерхиоБаэна АлехандроХассан ХессемЛо Чельсо ДжованиМохика ХоанГарсия Карло
Грбич ИвоСавич СтефанВитсель АксельЭрмосо МариоМолина НауэльРивас Пабло БарриосКоке ХорхеНьигес СаульРегилон СерхиоКорреа АнхельГризманн Антуан
Запасные: Лемар ТомаДоэрти МэттЭль Жебари СалимРайхани АбделлаЛьоренте МаркосМората АльвароКоррал АдрианГомис Антонио
04 июня. Стадион "Эстадио де ла Керамика".
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ВИЛЬЯРРЕАЛ АТЛЕТИКО М
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