«Вильярреал» - «Атлетико»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

В рамках 38-го тура чемпионата Испании по футболу «Вильярреал» играет против «Атлетико».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Вильярреал - Атлетико М
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Протокол игры
|(1:0) Джексон Николас9'
|18'Корреа Анхель (1:1)
Йоргенсен Филип•Фемения Кико46' (Куэнка Хорхе (46') •Манди Аисса•Торрес Пау II•Морено Альберто• 36'Капу Этьен• 40'Парехо Даниэль•Чуквезе Саму•Тригерос Мануэль•Пино Йереми•Джексон Николас
04 июня. Стадион "Эстадио де ла Керамика".
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