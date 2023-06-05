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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гризманн – лучший игрок Ла Лиги по средней оценке, позади остались представители «Барселоны» и «Реала»

05 Июня 2023 • 02:52 Комментировать
Вильярреал
2:2
Атлетико М
окончен

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн провёл, возможно, свой лучший сезон.

32-летний футболист уверенно возглавил список ассистентов чемпионата Испании с 16 результативными передачами, а в бомбардирском зачёте уступил только Роберту Левандовски, Кариму Бензема и Хоселу, отличившись 15 раз.

Согласно оценке известного статистического портала WhoScored, Гризманн – лучший игрок Ла Лиги в сезоне-2022/23. Средний балл француза по итогам всех матчей составил 7,69. Второе место осталось за Робертом Левандовски (7,49), третий – Винисиус Жуниор (7,35). Родриго из мадридского «Реала» и Педри из «Барселоны» замкнули топ-5 с рейтингом 7,26 и 7,20 соответственно.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Барселона Родриго Роберт Левандовски Антуан Гризманн Винисиус Жуниор Педри
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