Коке хочет продлить контракт с «Атлектико»

Полузащитник «Атлетико» Коке намерен продлить свой контракт с мадридским клубом, сообщает AS.

По информации источника, в «Атлетико» так же намерены продлить соглашение со своим воспитанником, действующий контракт которого рассчитан до лета 2024 года.

В минувшем сезоне 31-летний Коке провёл за «матрасников» 42 матча, в которых отметился тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Испании в 16 миллионов евро.

Напомним, что по итогам минувшего розыгрыша чемпионата Испании «Атлетико» занял третье место в турнирной таблице, набрав 77 очков в 38 матчах.