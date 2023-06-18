Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Коке хочет продлить контракт с «Атлектико»

18 Июня 2023 • 15:53 Комментировать
Вильярреал
2:2
Атлетико М
окончен

Полузащитник «Атлетико» Коке намерен продлить свой контракт с мадридским клубом, сообщает AS.

По информации источника, в «Атлетико» так же намерены продлить соглашение со своим воспитанником, действующий контракт которого рассчитан до лета 2024 года.

В минувшем сезоне 31-летний Коке провёл за «матрасников» 42 матча, в которых отметился тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Испании в 16 миллионов евро.

Напомним, что по итогам минувшего розыгрыша чемпионата Испании «Атлетико» занял третье место в турнирной таблице, набрав 77 очков в 38 матчах.    

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Коке
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Июня
16:16 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» договорилась о трансфере форварда
15:53 · Испания. Ла Лига
Коке хочет продлить контракт с «Атлектико»
13:51 · Испания. Ла Лига
​Азар: «Я отдыхал два или три года – я ещё могу!»
13:21 · Испания. Ла Лига
​Гризманн на фоне слухов о «ПСЖ» рассказал, где хочет играть
06:29 · Испания. Сегунда
Испанский «Депортиво» рассыпается 1
04:47 · Испания. Ла Лига
«Пеньяроль» уважил Вальверде - в его честь названо тренировочное поле 1
04:01 · Испания. Ла Лига
У «Реала» и «Барселоны» - самые дорогие футболки в Ла Лиге 1
17 Июня
20:32 · Испания. Ла Лига
«Барселона» стала на шаг ближе к трансферу бразильского таланта Роке слухи
20:22 · Испания. Ла Лига
Дембеле заявил, что без Бензема «Реал» уже не будет прежним
18:21 · Испания. Ла Лига
​Голевой рекорд «Реала» при Моуринью за 11 лет никто не побил 3
18:12 · Германия. Бундеслига
​Защитника «Байера» заметили на базе «Барселоны»
17:43 · Испания. Ла Лига
Эден Азар может вернуться в Бельгию слухи
17:29 · Россия. Премьер-лига
Арустамян: Обрадовался, что «Реал Сосьедад» следит за Тикнизяном
16:53 · Россия. Премьер-лига
​В «Локомотиве» прокомментировали слухи об интересе «Реала Сосьедад» к Тикнизяну
16:49 · Испания. Ла Лига
​Модрич отказался от 200 миллионов евро 1
Все новости
Рекомендуем