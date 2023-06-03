Мадридский «Атлетико» и «Ювентус» могут обменяться нападающими.

Альваро Мората уже выступал за «бьянконери» в прошлом, и руководство туринцев, как известно, не против вернуть испанца в свои ряды. По информации La Gazzetta dello Sport, «Атлетико» всерьёз намерен побороться за Душана Влаховича в летнее трансферное окно. Чтобы облегчить подписание, «матрасники» готовы включить в сделку Морату. Кроме того, разумеется, не обойдётся и без доплаты со стороны мадридского клуба.

Трансферная стоимость 23-летнего серба оценивается экспертами Transfermarkt в 75 млн евро. Ценник 30-летнего Мораты, по мнению экспертов портала, составляет 25 млн евро.