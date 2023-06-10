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«Ноттингем Форест» решил не выкупать Лоди у «Атлетико», на игрока претендует другой клуб

10 Июня 2023 • 23:51 Комментировать
Кристал Пэлас
1:1
Ноттингем Форест
окончен

Левый защитник Ренан Лоди не продолжит выступления за «Ноттингем Форест».

«Лесники» арендовали бразильца у мадридского «Атлетико» в августе с возможностью выкупа за 25 млн евро. По информации инсайдера Николо Скиры, клуб решил не активировать эту опцию, поэтому 25-летний игрок вернётся в расположение «матрасников», однако наставник Диего Симеоне на него не рассчитывает. В подписании Лоди заинтересована португальская «Бенфика».

Ренан Лоди принял участие в 28 матчах Премьер-лиги за «Ноттингем Форест», отметившись одним ассистом. Его контракт с «Атлетико» рассчитан до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Атлетико Мадрид Ноттингем Форест Диего Симеоне Ренан Лоди трансферы футбола - лето 2023
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