«Ноттингем Форест» решил не выкупать Лоди у «Атлетико», на игрока претендует другой клуб

Левый защитник Ренан Лоди не продолжит выступления за «Ноттингем Форест».

«Лесники» арендовали бразильца у мадридского «Атлетико» в августе с возможностью выкупа за 25 млн евро. По информации инсайдера Николо Скиры, клуб решил не активировать эту опцию, поэтому 25-летний игрок вернётся в расположение «матрасников», однако наставник Диего Симеоне на него не рассчитывает. В подписании Лоди заинтересована португальская «Бенфика».

Ренан Лоди принял участие в 28 матчах Премьер-лиги за «Ноттингем Форест», отметившись одним ассистом. Его контракт с «Атлетико» рассчитан до 2026 года.