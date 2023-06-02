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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне рассказал, способен ли «Атлетико» выиграть Ла Лигу в следующем сезоне

02 Июня 2023 • 01:13 Комментировать
Вильярреал
...
Атлетико М
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04.06 19:30

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне ответил на вопрос о перспективах своей команды.

«Матрасники» неудачно провели старт нынешней кампании, однако впечатляюще выступили во второй половине сезона. Перед заключительным туром Ла Лиги «Атлетико» располагается на третьей строчке, отставая от мадридского «Реала» на одно очко.

«Может ли «Атлетико» с нынешним составом выиграть Ла Лигу? «Атлетико» будет готов воспользоваться ошибками «Барселоны» и «Реала». Мы не должны давать людям ложных надежд, но если они [«Барселона» и «Реал»] выступят неудачно, мы будем тут как тут», – приводит El Partidazo de COPE слова аргентинского наставника.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Барселона Диего Симеоне
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ВИЛЬЯРРЕАЛ АТЛЕТИКО М
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