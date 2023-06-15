Руководство «Вильярреала» заинтересовано в укреплении атакующего ростера команды.

По информации журналиста Саши Тавольери, боссы «жёлтой субмарины» изучают возможность подписания форварда берлинской «Герты» Доди Лукебакио. Сообщается, что бельгиец является приоритетной опцией для испанского клуба при условии продажи нигерийца Самуэля Чуквуезе.

В прошедшем сезоне 25-летний вингер провёл в футболке столичного клуба, вылетевшего из Бундеслиги, 33 матча во всех состязаниях, забив 12 голов при четырёх результативных передачах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста бельгийской национальной команды в 12 миллионов евро.