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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Вильярреал» интересуется Лукебакио слухи

15 Июня 2023 • 19:41 Комментировать
Вильярреал
2:2
Атлетико М
окончен

Руководство «Вильярреала» заинтересовано в укреплении атакующего ростера команды.

По информации журналиста Саши Тавольери, боссы «жёлтой субмарины» изучают возможность подписания форварда берлинской «Герты» Доди Лукебакио. Сообщается, что бельгиец является приоритетной опцией для испанского клуба при условии продажи нигерийца Самуэля Чуквуезе.

В прошедшем сезоне 25-летний вингер провёл в футболке столичного клуба, вылетевшего из Бундеслиги, 33 матча во всех состязаниях, забив 12 голов при четырёх результативных передачах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста бельгийской национальной команды в 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Герта Вильярреал трансферы футбола - лето 2023 Доди Лукебакио
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