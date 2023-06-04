«Атлетико» завершил сезон с рекордным для себя показателем удалений за последние 16 лет

Мадридский «Атлетико» установил личный рекорд последних лет по красным карточкам.

Игроки «матрасников» были удалены с поля восемь раз в Ла Лиге – 2022/23. По сведениям Opta, это рекорд команды по полученным красным карточкам за последние 16 лет (в сезоне-2006/07 мадридцы схлопотали десять удалений в поединках чемпионата Испании).

Коллектив Диего Симеоне завершил нынешний розыгрыш Ла Лиги на третьем месте, всего на одно очко отстав от мадридского «Реала». Во встрече заключительного тура против «Вильярреала», которая прошла в воскресенье, «матрасники» упустили победу на последних минутах – 2:2.