Мендеш занимается поисками клуба, который заплатит 100 млн евро за Фелиша

Агент Жорже Мендеш ищет новые варианты трудоустройства для Жоау Фелиша.

23-летний форвард «Атлетико» провёл вторую половину сезона-2022/23 в аренде в «Челси», однако лондонский клуб не договорился о выкупе. По информации Diario AS, продажа Фелиша всё ещё вполне реальна, и в настоящий момент Жорже Мендеш занимается поисками клубов, готовых заплатить за трансфер требуемые «матрасниками» 100 млн евро. Отмечается, что речь идёт только о клубах ведущих европейских лиг. Не исключён и вариант с новой арендой португальца.

Жоау Фелиш отметился четырьмя забитыми мячами за «Челси», отыграв 20 матчей.