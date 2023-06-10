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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мендеш занимается поисками клуба, который заплатит 100 млн евро за Фелиша

10 Июня 2023 • 21:01 Комментировать
Вильярреал
2:2
Атлетико М
окончен

Агент Жорже Мендеш ищет новые варианты трудоустройства для Жоау Фелиша.

23-летний форвард «Атлетико» провёл вторую половину сезона-2022/23 в аренде в «Челси», однако лондонский клуб не договорился о выкупе. По информации Diario AS, продажа Фелиша всё ещё вполне реальна, и в настоящий момент Жорже Мендеш занимается поисками клубов, готовых заплатить за трансфер требуемые «матрасниками» 100 млн евро. Отмечается, что речь идёт только о клубах ведущих европейских лиг. Не исключён и вариант с новой арендой португальца.

Жоау Фелиш отметился четырьмя забитыми мячами за «Челси», отыграв 20 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Жорже Мендеш Жоау Фелиш трансферы футбола - лето 2023
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