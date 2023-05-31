Мадридский «Атлетико» хочет сохранить в своём составе нападающего Альваро Морату.

По сведениям As, стороны уже близки к продлению контракта. В «Атлетико» довольны футболистом, поэтому планируют сохранить его еще на несколько лет.

Как сообщает источник, новый договор будет рассчитан на 2 или 3 сезона. При этом оклад футболиста станет меньше, ведь сейчас у «Атлетико» не самая простая финансовая ситуация. Однако отмечается, что и сам Мората хочет остаться в команде, несмотря на интерес к нему из Саудовской Аравии.

Напомним, 30-летний испанец выступает за «матрасников» с 2020 года. В этом сезоне он забил 15 голов и сделал 3 ассиста в 44 матчах во всех турнирах.