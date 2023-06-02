Симеоне: «Фелиш был бы важным игроком в «Барселоне»

Рулевой мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мыслями о будущем нападающего Жоау Фелиша.

Португалец провёл вторую половину текущего сезона в «Челси» на правах аренды, однако новый наставник «синих» Маурисио Почеттино, похоже, не рассчитывает на игрока.

«Фелиш – наш футболист. Он вернётся сюда и станет частью нашей команды, если «Челси» его не подпишет. У меня нет никаких проблем Жоау, и он об этом знает.

Прежде чем продавать его, мы должны оценить, будет ли это выгодно с финансовой точки зрения.

Что будет, если поступит предложение от «Барселоны»? Что ж, учитывая стиль игры «Барсы», Фелиш стал бы там важным игроком», – заявил Симеоне, цитируемый инсайдером Фабрицио Романо.