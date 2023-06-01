Фелиш будет предложен нескольким клубам АПЛ

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш, вероятно, останется в Англии после завершения аренды в «Челси».

Лондонцы по-прежнему не договорились с «матрасниками» о выкупе 23-летнего игрока, при этом сам португалец неоднократно признавался, что ему нравится в Англии. Как информирует журналист Райан Тэйлор, в скором времени форвард будет предложен «Астон Вилле» и ряду других клубов Английской премьер-лиги. «Атлетико» готов к продаже, но хочет заработать на трансфере солидную сумму.

Жоау Фелиш отметился четырьмя голами в 20 поединках за «Челси». Согласно оценке Transfermarkt, его стоимость составляет 50 млн евро.