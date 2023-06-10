Бельгийский полузащитник Юри Тилеманс продолжит карьеру в другом коллективе Английской премьер-лиги.

По информации издания The Athletic, гонку за бывшего хавбека «Лестера» выиграла «Астон Вилла». Сообщается, что стороны договорились об условиях сделки, а медосмотр игрок пройдёт перед официальным заключением контракта. 26-летний полузащитник присоединится к команде в качестве свободного агента после истечения срока контракта с «Лестером».

Напомним, что Юри Тилеманс выступал за «Лестер» с 2019 года, проведя в футболке «лис» 195 матчей и забив 28 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 30 миллионов евро.