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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тилеманс присоединится к «Астон Вилле» слухи

10 Июня 2023 • 19:46 Комментировать
Астон Вилла
2:1
Брайтон
окончен

Бельгийский полузащитник Юри Тилеманс продолжит карьеру в другом коллективе Английской премьер-лиги.

По информации издания The Athletic, гонку за бывшего хавбека «Лестера» выиграла «Астон Вилла». Сообщается, что стороны договорились об условиях сделки, а медосмотр игрок пройдёт перед официальным заключением контракта. 26-летний полузащитник присоединится к команде в качестве свободного агента после истечения срока контракта с «Лестером».

Напомним, что Юри Тилеманс выступал за «Лестер» с 2019 года, проведя в футболке «лис» 195 матчей и забив 28 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 30 миллионов евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Юри Тилеманс Астон Вилла трансферы футбола - лето 2023
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