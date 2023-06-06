«Брайтон» продолжает попытки по приобретению защитника лондонского «Челси» Леви Колвилла.

Как сообщает авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо, «Брайтон» готовит новое рекордное предложение по Леви Колвиллу в размере около 46 миллионов евро, которое будет скоро представлено руководству лондонцев.

На прошлой неделе сообщалось, что «Челси» отклонил предложение в размере 35 миллионов евро за Колвилла.

Романо уточняет, что «Челси» всегда занимал одну и ту же позицию: Колвилл является частью долгосрочного проекта, и у лондонцев нет намерения продавать его.

Минувший сезон 20-летний защитник провел в аренде в «Брайтоне». Он сыграл 24 матча, в которых отдал 3 ассиста.