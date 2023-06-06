Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Брайтон» готовит новое предложение по Колвиллу слухи

06 Июня 2023 • 18:25 Комментировать
Астон Вилла
2:1
Брайтон
окончен

«Брайтон» продолжает попытки по приобретению защитника лондонского «Челси» Леви Колвилла.

Как сообщает авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо, «Брайтон» готовит новое рекордное предложение по Леви Колвиллу в размере около 46 миллионов евро, которое будет скоро представлено руководству лондонцев.

На прошлой неделе сообщалось, что «Челси» отклонил предложение в размере 35 миллионов евро за Колвилла.

Романо уточняет, что «Челси» всегда занимал одну и ту же позицию: Колвилл является частью долгосрочного проекта, и у лондонцев нет намерения продавать его.

Минувший сезон 20-летний защитник провел в аренде в «Брайтоне». Он сыграл 24 матча, в которых отдал 3 ассиста.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Брайтон Леви Колвилл трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Июня
18:25 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» готовит новое предложение по Колвиллу слухи
18:19 · Англия. Премьер-лига
Мерсон: «Манчестер Сити» должен всеми способами удержать Гюндогана»
18:17 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Хаверца в «Реал» сорвался 1 слухи
17:24 · Англия. Премьер-лига
«Монако» может подписать вратаря «Челси» Менди
16:59 · Англия. Премьер-лига
Футболиста «Манчестер Юнайтед» обвинили в домашнем насилии 1
16:31 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» изучает возможность трансфера Магуайра
16:00 · Россия. Премьер-лига
Игрока «Челси» раскритиковали за поездку в Россию
15:55 · Англия. Премьер-лига
Саудовские клубы хотят переманить ещё трёх звёзд из АПЛ
15:19 · Англия. Премьер-лига
Ким пройдёт военную службу перед трансфером в «Манчестер Юнайтед»
14:46 · Англия. Премьер-лига
«Челси» активизирует попытки приобрести Кайседо
14:17 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» ведёт продвинутые переговоры по трансферу Дина Хендерсона
13:49 · Англия. Премьер-лига
Канте предложат большие деньги в Саудовской Аравии, переговорщики уже в Лондоне
13:33 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Понятия «провал» не существует в спорте»
13:16 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Месси может повлиять на судьбу игрока «Манчестер Сити»
12:53 · Англия. Премьер-лига
Маунт окончательно отказал «Ливерпулю»
Все новости
Рекомендуем