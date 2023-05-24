«Вест Хэм» и «Астон Вилла» ведут борьбу за трансфер Барнса

Лондонский «Вест Хэм» и «Астон Вилла» ведут борьбу за трансфер вингера «Лестера» Харви Барнса, которого оценивают в 55 миллионов евро. По информации от журналиста Сэми Мокбела, англичанин с большой долей вероятности покинет свою нынешнюю команду, если она вылетит в Чемпионшип.

Напомним, перед последним туром Английской премьер-лиги «Лестер» отстаёт от спасительного 17 места на два очка. Барнс в случае вылета попросит руководство отпустить его в другую команду.

Барнс в нынешнем сезоне отметился 12 голами и одним ассистом в Английской премьер-лиги. Ни один футболист «Лестера» не забил больше в этом розыгрыше чемпионата.