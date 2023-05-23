Агент Эмилиано Мартинеса скоро встретится с представителями топ-клуба АПЛ

Голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Интерес к 30-летнему игроку давно проявляют лондонские «Тоттенхэм» и «Челси», а также «Манчестер Юнайтед». Как сообщает журналист Гастон Эдуль, в ближайшие дни агент Мартинеса проведёт встречу с представителями одного из вышеуказанных клубов.

В декабре прошлого года Эмилиано Мартинес стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины и был удостоен звания лучшего голкипера турнира. Трансферная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 28 млн евро. Его контракт с «Астон Виллой» рассчитан до 2027 года.