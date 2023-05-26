Салах – о непопадании «Ливерпуля» в Лигу чемпионов: «Я опустошён»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал печальное для своего клуба известие.

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» (4:1) и свёл на нет последние надежды «Ливерпуля» на попадание в Лигу чемпионов. За тур до финиша команда Юргена Клоппа отстаёт от «Ньюкасла» на четыре балла, а от «Манчестер Юнайтед» – на шесть, поэтому уже не сможет подняться выше пятой строчки.

«Я полностью опустошён, нет никаких оправданий. У нас было всё, чтобы пробиться в новый розыгрыш Лиги чемпионов, но мы потерпели неудачу.

«Мы – «Ливерпуль», и попадание в Лигу чемпионов – абсолютный минимум для нашего клуба. Мы подвели себя и болельщиков», – высказался в социальных сетях Салах.