«Манчестер Юнайтед» потерял Антони из-за травмы

В вечернем матче АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Челси» манкунианцы потеряли своё дорогостоящее летнее усиление – бразильский вингер Антони получил травму и покинул поле.

Эпизод случился в конце первого получаса игры. Бразилец после контакта с игроком соперника упал на газон и смог подняться только благодаря помощи подоспевших медиков. Спустя некоторое время под аплодисменты трибун «Олд Траффорда» пострадавший покинул поле на носилках и в слезах.

Подробности повреждения молодого бразильца станут известны, разумеется, после обследования. А пока после первого тайма команды отдыхают, впереди – «Манчестер Юнайтед», 2:0. Голами отличились Каземиро и Антони Марсьяль.

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