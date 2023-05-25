Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» потерял Антони из-за травмы

25 Мая 2023 • 23:12 Комментировать
Манчестер Юнайтед
4:1
Челси
окончен

В вечернем матче АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Челси» манкунианцы потеряли своё дорогостоящее летнее усиление – бразильский вингер Антони получил травму и покинул поле.

Эпизод случился в конце первого получаса игры. Бразилец после контакта с игроком соперника упал на газон и смог подняться только благодаря помощи подоспевших медиков. Спустя некоторое время под аплодисменты трибун «Олд Траффорда» пострадавший покинул поле на носилках и в слезах.

Подробности повреждения молодого бразильца станут известны, разумеется, после обследования. А пока после первого тайма команды отдыхают, впереди – «Манчестер Юнайтед», 2:0. Голами отличились Каземиро и Антони Марсьяль.

Текстовую трансляцию игры как всегда для Вас проводит коллектив портала LiveResult.ru.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Антони
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Челси Челси
4
1
1.83 4.00 4.10
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Мая
00:38 · Англия. Премьер-лига
«Челси» в этом сезоне АПЛ проиграл больше матчей, чем за два предыдущих
00:26 · Англия. Премьер-лига
Фернандеш – о попадании «Манчестер Юнайтед» в Лигу чемпионов: «Достойно, но мы хотим большего»
00:23 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» впервые попал в ЛЕ по итогам полноценного тренерского сезона Клоппа
00:17 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг – лишь пятый тренер, финишировавший с «Манчестер Юнайтед» в топ-4 в дебютном сезоне
00:12 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд – первый за 13 лет игрок «Манчестер Юнайтед», забивший 20 голов на «Олд Траффорде»
00:02 · Англия. Премьер-лига
Стали известны все клубы АПЛ, которые сыграют в Лиге чемпионов
25 Мая
23:58 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд – первый за 10 лет игрок «Манчестер Юнайтед» с 30+ голами за сезон 2
23:55 · Англия. Премьер-лига
«Челси» впервые в 21-м веке финиширует во второй половине турнирной таблицы
23:40 · Англия. Премьер-лига
​Линекер: «Успешная игра де Хеа очень важна для «Манчестер Юнайтед»
23:32 · Англия. Премьер-лига
Саттон: «Челси» думает только о следующем сезоне»
23:25 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: «Тренер - первый, кто берёт на себя вину»
23:13 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Хотим сражаться с лучшими»
23:12 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» потерял Антони из-за травмы
22:56 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг попросил фанатов «Манчестер Юнайтед» орать погромче
22:33 · Англия. Премьер-лига
Каземиро забил 7-й гол в сезоне за «Манчестер Юнайтед» – повторение лучшего показателя за все годы в «Реале»
Все новости
Рекомендуем