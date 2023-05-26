Что помогло «Манчестер Юнайтед» вернуться в Лигу чемпионов

Эрик тен Хаг в дебютном сезоне решил задачу по возвращению «Манчестер Юнайтед» в Лигу чемпионов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, за счёт чего «красные дьяволы» смогли этого добиться.

Когда летом «Манчестер Юнайтед» возглавил Эрик тен Хаг, то первой задачей перед ним стояло возвращение клуба в Лигу чемпионов. Это было необходимо с точки зрения статуса, да и деньги уж точно не были лишними. Нидерландский специалист с этим справился. В какой-то момент стали поговаривать о возможной борьбе «МЮ» даже за чемпионство, но весной замаячила перспектива и вовсе вылететь из топ-4. В итоге же результат достигнут.

Если говорить о причинах успеха, то начать надо именно с наставника. Тен Хага приглашали в статусе восходящей звезды тренерского цеха Европы, который уже успел блеснуть с «Аяксом». В Англии специалист показал, что им восхищались не зря. Стоит отметить, что Эрик тен Хаг набрал рекордное количество очков для тренеров-дебютантов «МЮ» со времён сэра Алекса Фергюсона.

Очевидно, что нидерландский специалист сумел выстроить в команде отличную атмосферу. Тен Хаг взял на себя смелость усадить на лавку Криштиану Роналду, потому что считал, что необходимость в этом была для блага коллектива. При этом под руководством наставника раскрылся Маркус Рэшфорд. Англичанин почувствовал доверие, уверенность, и отплатил голами. Безусловно, форвард стал во многом залогом успеха. Рэшфорд не просто много забил, но при этом отличился и в важных матчах сезона. На его счету, например, точные удары в поединках с «Ливерпулем», «Манчестер Сити», «Арсеналом» и в финале Кубка Лиги. Рэшфорд добился стремительного прогресса в этом сезоне, и теперь вопрос продления его контракта является для «МЮ» одним из ключевых.

Если говорить о персоналиях, то надо также отметить Лисандро Мартинеса. Откровенно говоря, изначально переход аргентинца из «Аякса» выглядел рискованным, учитывая низкий рост футболиста. Однако Мартинес доказал, что за счёт грамотного выбора позиции он этот недостаток компенсирует. Аргентинец стал отличным партнёром для Рафаэля Варана, и в минувшем сезоне линия обороны выглядела довольно крепко, когда действовала в оптимальном сочетании. Когда же Мартинес получил травму весной, его значимость стала понятна ещё больше, потому что без него команда серьёзно просела как в чемпионате, так и вылетела из Лиги Европы.

И всё же главным летним приобретением выглядит Каземиро. «МЮ» долгое время пытался подписать Френки де Йонга, а затем переключил внимание на бразильца, который действует в иной манере. Каземиро стал настоящим лидером команды на поле. С его огромным опытом бразилец быстро вписался в команду и взял нити игры в середине поля в свои руки. Вдобавок к этому Каземиро ещё и забил несколько важнейших мячей. Он стал настоящим вожаком команды, которого «МЮ» так долго не хватало.

Огромное влияние на итоговый результат оказала впечатляющая форма «МЮ» в домашних матчах. За два тура до финиша сезона «красные дьяволы» уже сумели выиграть 25 раз, повторив результат сезона-2007/08, когда команда выиграла и Премьер-лигу, и Лигу чемпионов. Более того, «МЮ» стремился завершить сезон с 48 очками на «Олд Траффорд», повторив клубный рекорд сезона-2002/03. Для этого надо было обыграть «Челси» и «Фулхэм» в заключительных матчах. С первым шагом к этой цели «красные дьяволы» успешно справились в четверг. Стадион «МЮ» действительно стал вновь неприступной крепостью.

Отдавая должное «МЮ», нельзя всё же не заметить, что команде на руку пришлись провалы конкурентов. «Челси» сезон полностью провалил, «Ливерпуль» всеми силами пытался выбраться из ямы, но всё же не смог отыграть отставание, да и «Тоттенхэм» не показал всей силы. Три команды, которые год назад были в топ-4, в этом сезоне оказались вне зоны Лиги чемпионов.

Так или иначе, «Манчестер Юнайтед» возвращается в Лигу чемпионов, и это заслуженно. Однако уже в будущем сезоне от Эрика тен Хага и команды будут ждать лучшего результата, чем просто место в топ-4.

Роман Андреев