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Каземиро помогает «Манчестер Юнайтед» с трансфером Неймара слухи

22 Мая 2023 • 23:58 Комментировать
Манчестер Юнайтед
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Челси
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25.05 22:00

Несколько клубов Английской премьер-лиги вступили в переговоры с «ПСЖ» о возможном трансфере Неймара, и пока что «Манчестер Юнайтед» работает продуктивнее всех, сообщает L'Equipe. Уточняется, что в переговорах активно участвует Каземиро. Соотечественник Неймара поддерживает переход игрока в стан «дьяволов».

Ранее была информация, что «Ньюкасл» также проявлял интерес к переходу Неймара в Англию.

«ПСЖ» открыт для продажи 31-летнего футболиста этим летом, а сам Неймар серьезно рассматривает возможность ухода в конце сезона, в котором он неоднократно становился объектом критики со стороны болельщиков клуба.

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Манчестер Юнайтед ПСЖ Неймар Апл трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСИ
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