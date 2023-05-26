Хассельбайнк рассказал, чего не хватает «Манчестер Юнайтед» при тен Хаге

Бывший футболист «Челси» Джимми Флойд Хассельбайнк высказался о слабых сторонах «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» завоевали путёвку в Лигу чемпионов в первом сезоне под руководством Эрика тен Хага. В четверг «красные дьяволы» обыграли в родных стенах «Челси» (4:1), гарантировав себе место в топ-4 Премьер-лиги за тур до финиша.

«Манчестер Юнайтед» нужна новая «девятка». Команде необходим Рэшфорд с его 30-ю голами, но вдобавок потребуется и центрфорвард, который забьёт не менее 20 мячей.

«Юнайтед» невероятно хорош на «Олд Траффорд», но редко побеждает в гостях и нечасто обыгрывает команды из топ-9, что говорит о нехватке характера. Над этим нужно работать», – приводит BBC слова Хассельбайнка.