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«Челси» - третий клуб в истории АПЛ, в стартовом составе которого - девять игроков до 24-х лет

25 Мая 2023 • 21:53 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:0
Челси
1 1.23 X 6.10 2 13.00
2-й тайм

Через считаные минуты в Манчестере стартует игра между «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Любопытно, что «Челси» - это лишь третья команда в истории Премьер-лиги, в стартовом составе которой на матч выйдут как минимум девять игроков в возрасте до 24-х лет, сообщает Opta.

Первый подобный случай в АПЛ произошёл в 2006 году – тогда в составе «Мидлсбро» в матче против «Фулхэма» на поле появилось 10 игроков моложе 24-х лет. Второй – через семь лет, тогда бирмингемская «Астон Вилла» в 2013 году выпустила на игру против «Суонси» 10 таких молодых футболистов.

Ранее мы уже сообщали, что сегодняшний состав «синих» на выездную игру с «Манчестер Юнайтед» стал самым молодым у «Челси» в истории выступления в Премьер-лиге.

 

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Челси Мидлсбро Астон Вилла
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСИ
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