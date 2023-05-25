«Челси» - третий клуб в истории АПЛ, в стартовом составе которого - девять игроков до 24-х лет

Через считаные минуты в Манчестере стартует игра между «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Любопытно, что «Челси» - это лишь третья команда в истории Премьер-лиги, в стартовом составе которой на матч выйдут как минимум девять игроков в возрасте до 24-х лет, сообщает Opta.

Первый подобный случай в АПЛ произошёл в 2006 году – тогда в составе «Мидлсбро» в матче против «Фулхэма» на поле появилось 10 игроков моложе 24-х лет. Второй – через семь лет, тогда бирмингемская «Астон Вилла» в 2013 году выпустила на игру против «Суонси» 10 таких молодых футболистов.

Ранее мы уже сообщали, что сегодняшний состав «синих» на выездную игру с «Манчестер Юнайтед» стал самым молодым у «Челси» в истории выступления в Премьер-лиге.