«Челси» готов отпустить Маунта — установлен ценник на игрока

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт может покинуть лондонский клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает известный журналист Фабрицио Романо, «синие» готовы отпустить своего хавбека летом. По сведениям источника, для клубов Английской премьер-лиги установлен отдельный ценник. Если кто-то из АПЛ захочет подписать 24-летнего игрока, то ему придется выложить не менее 92 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов предложить за Маунта 58 млн евро. Помимо этого, в услугах футболиста заинтересованы «Ливерпуль» и «Арсенал».

В текущем сезоне Маунт провел 35 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач.