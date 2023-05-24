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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» готов отпустить Маунта — установлен ценник на игрока

24 Мая 2023 • 21:12 Комментировать (2)
Манчестер Юнайтед
...
Челси
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Через 23 ч. 51 мин.

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт может покинуть лондонский клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает известный журналист Фабрицио Романо, «синие» готовы отпустить своего хавбека летом. По сведениям источника, для клубов Английской премьер-лиги установлен отдельный ценник. Если кто-то из АПЛ захочет подписать 24-летнего игрока, то ему придется выложить не менее 92 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов предложить за Маунта 58 млн евро. Помимо этого, в услугах футболиста заинтересованы «Ливерпуль» и «Арсенал».

В текущем сезоне Маунт провел 35 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Мэйсон Маунт Фабрицио Романо трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСИ
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Комментарии (2)
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Promt Roman
24 Мая 2023 в 21:35
Какие 92? В сложный период для пенсов он, по идее, должен был их вести вперёд, а по итогу пуксреньк середнячок оказался.
ингерман
24 Мая 2023 в 21:30
ай уверин ента погань-недоклупная скора счезнет с хфуцбольнова небасклона.. хе-хе.. )))
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