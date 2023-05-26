Лэмпард: «В первом тайме «Челси» играл лучше «Манчестер Юнайтед»

Временный рулевой «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, что думает о крупном поражении в матче с «Манчестер Юнайтед» (1:4).

«Синие» остались на 12-й строчке перед последним туром чемпионата Англии, в то время как «красные дьяволы» досрочно завоевали место в четвёрке.

«Сегодня разница между командами заключалась в хладнокровии у ворот. В первом таймы мы владели мячом, создавали моменты и играли лучше соперников, но пропустили два безответных мяча – думаю, это отражение текущего состояния «Челси». Игра нашей защиты во втором тайме наглядно показала, почему иногда нам приходится играть с пятью защитниками», – высказался в интервью Sky Sports Лэмпард.