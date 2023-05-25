Будущее Канте в «Челси» снова находится под сомнением

Полузащитник лондонского «Челси» Н’Голо Канте до сих пор не продлил свой истекающий контракт с клубом. По информации от журналиста Низара Кинселлы, недавно француз был близок к подписанию двухлетнего соглашения, но сейчас ситуация вновь осложнилась.

Источник сообщает, что Канте рискует покинуть «Челси» в конце сезона на правах свободного агента. Ранее сообщалось, что к футболисту проявляют интерес клубы из различных стран Европы.

Канте пока залечивает очередную травму, поэтому в ближайших матчах француз может не выйти на поле и пропустить остаток сезона. Напомним, полузащитник выступает за «Челси» с 2017 года.