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Ким Мин Джэ решил перейти в «Манчестер Юнайтед»

15 Мая 2023 • 15:49 Комментировать (1)
Наполи
...
Интер Милан
21.05 19:00

Центральный защитник «Наполи» Ким Мин Джэ принял решение перебраться в «Манчестер Юнайтед», который предложил корейцу очень выгодный контракт. Об этом сообщает неаполитанское издание Il Mattino.

Напомним, Ким Мин Джэ летом будет доступен на трансферном рынке за отступные в размере 40 миллионов евро. «Наполи» хочет продлить контракт с футболистом, чтобы убрать этот пункт из соглашения, но кореец вряд ли пойдёт на такой шаг.

В услугах Кима Мин Джэ также был заинтересован «Манчестер Сити». В «Наполи» защитник перебрался прошлым летом из турецкого «Фенербахче», после чего в первом же сезоне выиграл с итальянским клубом Серию А.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Наполи Ким Мин Джэ трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Roni06
15 Мая 2023 в 16:19
Зачем ему этот середняк? Х.з...
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