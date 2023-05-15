Ким Мин Джэ решил перейти в «Манчестер Юнайтед»

Центральный защитник «Наполи» Ким Мин Джэ принял решение перебраться в «Манчестер Юнайтед», который предложил корейцу очень выгодный контракт. Об этом сообщает неаполитанское издание Il Mattino.

Напомним, Ким Мин Джэ летом будет доступен на трансферном рынке за отступные в размере 40 миллионов евро. «Наполи» хочет продлить контракт с футболистом, чтобы убрать этот пункт из соглашения, но кореец вряд ли пойдёт на такой шаг.

В услугах Кима Мин Джэ также был заинтересован «Манчестер Сити». В «Наполи» защитник перебрался прошлым летом из турецкого «Фенербахче», после чего в первом же сезоне выиграл с итальянским клубом Серию А.