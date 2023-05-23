Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» продолжает вести переговоры с «Интером» по трансферу Онана

23 Мая 2023 • 14:49 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Челси
1 1.60 X 4.30 2 5.00
25.05 22:00

Лондонский «Челси» продолжает бороться за трансфер голкипера миланского «Интера» Андре Онана. По информации от La Gazzetta dello Sport, переговоры между сторонами в данный момент продолжаются.

Ранее генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что «нерадзурри» не заинтересованы в продаже камерунца, который проводит лишь первый сезон на «Джузеппе Меацца». Напомним, Онана лидирует в борьбе за «Золотую перчатку» в Лиге чемпионов, где «Интеру» скоро предстоит сыграть в финале против «Манчестер Сити».

Онана ранее мог перейти в «Челси», когда ещё выступал за амстердамский «Аякс», но лондонцы тогда отказались от кандидатуры камерунца.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Андре Онана трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Мая
15:07 · Англия. Премьер-лига
Эмери рассчитывает на Диего Карлоса в «Астон Вилле»
15:01 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг решил избавиться от форварда «Манчестер Юнайтед»
14:49 · Англия. Премьер-лига
«Челси» продолжает вести переговоры с «Интером» по трансферу Онана
14:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может подписать игрока «Ювентуса»
14:37 · Англия. Премьер-лига
Невилл рассказал, что Почеттино должен изменить в «Челси»
14:27 · Англия. Премьер-лига
Невилл считает, что Лэмпарду не нравятся игроки «Челси»
14:15 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» делает прогресс в переговорах по аренде Канселу
14:10 · Англия. Премьер-лига
Саа предостерёг «Манчестер Юнайтед» от подписания Неймара
14:05 · Англия. Премьер-лига
Кайседо покинет «Брайтон» ближайшим летом
13:54 · Англия. Премьер-лига
Томас Парти летом может оказаться в Серии А
13:46 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» обозначили интерес к Фергюсону
12:51 · Англия. Премьер-лига
Нельсон интересен клубам из Серии А, АПЛ и Лиги 1
12:45 · Англия. Премьер-лига
Мерсон: «Не думаю, что Уоткинс способен забивать по 25 голов за сезон»
12:35 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» предложил за Райса 80 миллионов евро 1
12:31 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» старается поскорее провернуть трансфер Кима Мин Джэ
Все новости
Рекомендуем