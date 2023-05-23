«Челси» продолжает вести переговоры с «Интером» по трансферу Онана

Лондонский «Челси» продолжает бороться за трансфер голкипера миланского «Интера» Андре Онана. По информации от La Gazzetta dello Sport, переговоры между сторонами в данный момент продолжаются.

Ранее генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что «нерадзурри» не заинтересованы в продаже камерунца, который проводит лишь первый сезон на «Джузеппе Меацца». Напомним, Онана лидирует в борьбе за «Золотую перчатку» в Лиге чемпионов, где «Интеру» скоро предстоит сыграть в финале против «Манчестер Сити».

Онана ранее мог перейти в «Челси», когда ещё выступал за амстердамский «Аякс», но лондонцы тогда отказались от кандидатуры камерунца.