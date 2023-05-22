«Манчестер Юнайтед» летом получит 500 миллионов евро на усиление, две главные цели – игроки «Барселоны»

«Манчестер Юнайтед» летом получит от руководства 500 миллионов евро на усиление состава. По информации от Mundo Deportivo, двумя главными целями команды Эрика тен Хага станут футболисты каталонской «Барселоны» – центральный защитник Рональд Араухо и полузащитник Френки де Йонг, который отказался переезжать на «Олд Траффорд» прошлым летом.

«Барселона» считает де Йонга и Араухо фундаментальными футболистами для будущего. Оба игрока входят в планы главного тренера Хави Эрнандеса, поэтому провернуть сделки будет крайне сложно, даже несмотря на то, что «Барселона» испытывает проблемы с финансами.