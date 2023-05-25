Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мудрик и Мадуэке – в старте «Челси» на игру с «Манчестер Юнайтед»

25 Мая 2023 • 21:14 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Челси
1 1.60 X 4.50 2 5.80
Через 0 ч. 16 мин.

Менее чем через час «Манчестер Юнайтед» и «Челси» сойдутся в очном отложенном матче АПЛ. Два английских топ-клуба опубликовали свои стартовые составы.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Линделоф, Варан, Уан-Биссака, Каземиро, Эриксен, Санчо, Фернандеш, Антони, Марсьяль;

«Челси»: Аррисабалага, Холл, Фофана, Чалоба, Аспиликуэта, Чуквуэмека, Фернандес, Галлахер, Мадуэке, Хаверц, Мудрик;

Напомним, что победа или даже ничья полностью гарантируют манкунианцам путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Подопечные Эрика тен Хага станут недосягаемыми для «Ливерпуля», который идёт перед финальным туром АПЛ на пятом месте. «Челси» в случае успеха обойдет «Кристал Пэлас» и займёт 11-е место.

Следите за ходом встречи в онлайн-трансляции на нашем портале.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Нони Мадуэке Михаил Мудрик
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
25.05.23 в 22:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Челси Челси
1.83 4.00 4.10
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Мая
21:43 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» ещё не согласовал трансфер Угарте, на игрока также претендует топ-клуб АПЛ
21:36 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард – о контракте Маунта: «Челси» делает всё возможное»
21:33 · Англия. Премьер-лига
«Челси» выпустит самый молодой состав за всю историю выступлений в АПЛ
21:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» - «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:18 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нацелился на тренера из Серии А
21:14 · Англия. Премьер-лига
Мудрик и Мадуэке – в старте «Челси» на игру с «Манчестер Юнайтед»
20:51 · Англия. Премьер-лига
Реднапп: «Думаю, если бы Маунт и «Челси» могли договориться, они бы уже это сделали»
20:48 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к опорнику «Лидса» Адамсу слухи
20:12 · Англия. Премьер-лига
Скауты двух клубов АПЛ следят за футболистом «Байера» Тапсоба
19:45 · Англия. Премьер-лига
Виллиан может остаться в «Фулхэме»
18:28 · Англия. Премьер-лига
Хамес Родригес вспомнил, как Бенитес выгнал его из «Эвертона»
18:22 · Англия. Премьер-лига
Два гранда АПЛ поборются за Кунде из «Барселоны» 1 слухи
18:13 · Россия. Премьер-лига
Тюкавину не нравится Холанн 4
17:42 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэму» пришлось бы заплатить большие деньги за тренера Слота слухи
16:19 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» всерьёз рассматривает кандидатуру тренера «Селтика»
Все новости
Рекомендуем