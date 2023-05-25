Мудрик и Мадуэке – в старте «Челси» на игру с «Манчестер Юнайтед»

Менее чем через час «Манчестер Юнайтед» и «Челси» сойдутся в очном отложенном матче АПЛ. Два английских топ-клуба опубликовали свои стартовые составы.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Линделоф, Варан, Уан-Биссака, Каземиро, Эриксен, Санчо, Фернандеш, Антони, Марсьяль;

«Челси»: Аррисабалага, Холл, Фофана, Чалоба, Аспиликуэта, Чуквуэмека, Фернандес, Галлахер, Мадуэке, Хаверц, Мудрик;

Напомним, что победа или даже ничья полностью гарантируют манкунианцам путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Подопечные Эрика тен Хага станут недосягаемыми для «Ливерпуля», который идёт перед финальным туром АПЛ на пятом месте. «Челси» в случае успеха обойдет «Кристал Пэлас» и займёт 11-е место.

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